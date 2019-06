Coopération judiciaire : le Maroc et la Hongrie se rapprochent

Deux accords dans le domaine de la coopération judiciaire entre le Maroc et la Hongrie ont été signés ce mercredi 19 juin à Budapest.

Les deux accords s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération judiciaire bilatérale en matière pénale et portent sur le transfèrement des personnes condamnées et l’extradition des criminels. Ils ont été paraphés par le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar et son homologue hongrois, Làszlo Trocsanyi.

Les deux parties ont également paraphé un plan d’action de coopération entre les ministères de la justice des deux pays, qui porte notamment sur la coopération technique et l’échange de visites et d’expériences dans les domaines de l’administration judiciaire, en particulier la numérisation et la modernisation des procédures judiciaires, indique un communiqué de l’ambassade du Maroc en Hongrie.

Mohamed Aujjar a eu, durant sa visite en Hongrie, des rencontres avec le président du Parlement hongrois, Làszlo Kovér, et le Procureur général de la Hongrie, Péter Polt, selon la même source.

(Avec MAP)