Uber va racheter Careem pour 3,1 milliards de dollars

« Careem et Uber joignent leurs forces. Nous avons conclu un accord en vertu duquel Uber va acquérir Careem pour 3,1 milliards de dollars » (2,7 milliards d’euros), selon le communiqué.Uber, careem

Selon l’accord, Careem continuera à opérer de façon indépendante, en conservant sa marque, ses services et une application à part.

Uber fera l’acquisition de l’ensemble des services dont ceux de paiement et livraison à travers la région du Moyen-Orient, « du Maroc au Pakistan, avec des marchés majeurs comme l’Egypte, la Jordanie, le Pakistan, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis », selon le communiqué.

Ce rachat est prévu en liquide pour 1,4 milliard de dollars et, pour le reste, en titres qui seront convertibles en actions Uber.

Le PDG de Careem, Mudassir Sheikha, a salué l’accord, affirmant que cela profiterait aux clients.

« Joindre nos forces avec Uber nous aidera à accélérer les objectifs de Careem de simplifier et améliorer la vie des gens », a-t-il déclaré.

« C’est un moment important pour Uber alors que nous continuons à étendre la force de notre plateforme à travers le monde », a indiqué pour sa part le patron de Uber, Dara Khosrowshahi.

« En travaillant étroitement avec les fondateurs de Careem, je suis convaincu que nous allons fournir des résultats exceptionnels pour les passagers, les conducteurs et les villes, dans cette région du monde qui évolue rapidement », a poursuivi M. Khosrowshahi.

L’acquisition de Careem est encore soumise au feu vert des autorités de régulation, et la transaction devrait se faire au premier trimestre 2020.

Careem, basé à Dubaï et fondé en 2012, revendique un million de chauffeurs et plus de 30 millions d’utilisateurs dans 90 villes.

Uber se prépare à entrer en Bourse très prochainement, vraisemblablement le mois prochain, une énorme opération très attendue qui pourrait, selon certaines estimations, valoriser le leader mondial de la réservation de voitures avec chauffeur autour de 100 milliards de dollars.

Créé en 2009, Uber est arrivé sur le marché au Moyen-Orient deux ans après la création de Careem et les deux entreprises étaient en compétition directe.

Cette transaction permettra aux deux entreprises d’améliorer l’infrastructure des transports dans la région et d’offrir diverses options notamment en matière de livraison et de paiement, ont ajouté Careem et Uber.

(Avec AFP)