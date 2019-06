Uber annonce un service de courses par hélicoptère à New York

Le groupe américain de Voitures avec chauffeurs (VTC) Uber proposera des courses par hélicoptère à la demande à New York à partir du 9 juillet, desservant notamment l’aéroport international de John F. Kennedy (JFK).

Le service, Uber Copter, fonctionnera la journée en semaine et est réservé via l’application, mais uniquement accessible aux membres les plus actifs du programme de fidélité de l’entreprise, a déclaré Uber.

Le trajet reliera le bas Manhattan et JFK pour au moins 200 dollars par passager. Il dure huit minutes, ce qui est nettement plus court qu’une heure (ou plus) que il prend en train ou en voiture.

Uper Copter servira de programme pilote pour la division aérienne d’Uber, Uber Elevate.

« Uber Copter offre la première véritable démonstration de l’expérience Elevate », a déclaré dans un communiqué Eric Allison, président d’Uber Elevate.

« Nous avons conçu Uber Copter pour nous fournir des informations et une expérience du monde réel tout en posant les bases d’Uber Air », a-t-il ajouté.

HeliFlite, une entreprise de location d’hélicoptères basée à Newark, assurera les trajets d’UberCopter. Les hélicoptères décolleront et atterriront aux héliports près de l’arrêt des ferries de Staten Island à Manhattan et près du terminal 8 à l’aéroport JFK.

Ce service est réservé aux membres Platinum et Diamond du programme de fidélité de la société, Uber Rewards.

Basée à San Francisco, en Californie, Uber est une entreprise technologique qui développe et exploite des applications mobiles de mise en contact d’utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport.

(Avec MAP)