Mauritanie : Mohamed Cheikh El-Ghazouani proclamé président

Avec 52% des suffrages exprimés (483.007 voix), M. Ghazouani a « recueilli la majorité absolue » au premier tour de ce scrutin, selon la décision lue par un des membres du Conseil, qui a rejeté les recours des candidats de l’opposition pour « insuffisance de preuves ».

Le Conseil a précisé, dans une séance tenue lundi en fin de matinée dans son siège à Nouakchott sous la présidence de M. Diallo Mamadou Bathia, président du conseil, que l’annonce des résultats définitifs de ces élections intervient après avoir pris connaissance des procès verbaux du scrutin et leur vérification et après avoir entendu le rapporteur et les délibérations conformément à la loi.

D’après la même source, le défenseur des droits de l’Homme Biram Dah Abeid est arrivé deuxième avec 18,59 % des voix, suivi du candidat du « Changement civil », l’ancien Premier ministre pendant deux mandats (1992-1996 et 2005-2007), Sidi Mohamed Boubacar Boussalev avec 17,87 %.

Quant au candidat de la coalition « Vivre Ensemble-CVE », Kane Hamidou Baba, il a obtenu 8,71 % des voix, suivi du représentant de la « Coalition des Forces pour le changement démocratique », Mohamed Ould Maouloud (2,44 %) et du candidat indépendant Mohamed El Mourteji El Wavi, cadre au ministère des Finances (0,4 %).

Le Conseil a fait savoir que le taux de participation avait atteint 62,63 % sur 1.544.132 électeurs inscrits sur les listes électorales, relevant que les suffrages exprimés étaient de l’ordre de 928.772 avec 28.769 des bulletins nuls et 9.504 bulletins neutres.

