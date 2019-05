Le Qatar invité par l’Arabie Saoudite à participer au sommet extraordinaire du CCG

L’invitation a été remise au ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, lors d’une rencontre dimanche avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Abdullatif al-Zayani, selon l’agence de presse qatarie. L’Arabie Saoudite a appelé à la tenue de deux sommets extraordinaires rassemblant les dirigeants des pays membres du CCG et les Chefs d’Etat arabes le 30 mai à la Mecque, afin d »examiner « les agressions et leurs répercussions sur la région ».

Selon une source officielle saoudienne, cette invitation intervient pour faciliter la concertation et la coordination avec les pays frères du CCG et la Ligue arabe, en vue de consolider la paix et la sécurité de la région, et ce suite aux attaques contre les navires marchands dans les eaux territoriales des Émirats Arabes Unis et les stations de pompage saoudiennes menées par les milices Houthis soutenus par l’Iran, notant que ces agressions compromettent la paix et la sécurité régionales et internationales, ainsi que la stabilité du marché pétrolier.

(Avec MAP)