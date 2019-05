Ghana : 1er producteur d’or en Afrique

Cette évolution a permis au Ghana de surclasser l’Afrique du Sud et devenir le premier producteur d’or en Afrique, précise la Banque mondiale dans un rapport intitulé « Commodity Markets Outlook ».

Cette performance est probablement due au démarrage cette année-là de l’exploitation des mines Wassa et Prestea, appartenant à Golden Star Resources, explique la Banque mondiale. La production sud-africaine d’or est sur une pente descendante depuis plusieurs années (142 tonnes en 2016, contre 119 tonnes en 2018).

Avec l’épuisement des réserves aurifères et les nombreux problèmes que vivent les mineurs, l’Afrique du Sud a dégringolé dans le classement, se plaçant désormais à la 3e place du continent, derrière le Soudan, fait savoir la même source.

Le trio de tête de la production d’or en Afrique est donc désormais constitué du Ghana (1er), du Soudan (2e) et de l’Afrique du Sud (3e). Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso sont respectivement 4e, 5e et 6e selon le rapport de la Banque mondiale.

(Avec MAP)