Égypte : hausse des prix de l’électricité pour relancer l’économie

Le gouvernement égyptien a annoncé une augmentation des prix de l’électricité dès juillet de 14,9% en moyenne dans le cadre d’une politique volontariste de réformes visant la relance de l’économie nationale.

« Ces hausses attendues devraient prendre effet à partir de juillet, couvrant l’année budgétaire 2019/2020 », a déclaré Mohammed Chaker, le ministre égyptien de l’Electricité lors d’une intervention à la télévision égyptienne.

Ces mesures sont annoncées dans le cadre d’un vaste plan de réformes préconisées par le Fonds monétaire international (FMI) pour alléger la dette de l’Égypte, en réduisant notamment les subventions étatiques après la conclusion d’un accord de prêt de 12 milliards de dollars en 2016.

Dans ce cadre, l’Égypte s’est engagé sur un train de réformes, incluant d’autres augmentations décidées en 2017 et 2018, concernant l’électricité, les carburants et un flottement de sa devise, qui a depuis perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar et à l’euro.

(Avec MAP)