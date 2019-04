Météo : Quel temps va-t-il faire demain ?

Développement de nuages cumuliformes et légèrement instables sur les reliefs du Haut et de l’Anti-Atlas, ainsi que sur les versants Sud-est avec ondées éparses et risque d’orages.

Voici les prévisions météorologiques pour ce jeudi 11 avril, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN) :

– Nuages élevés sur le Nord-ouest et l’Oriental.

– Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

– Formation de quelques nuages bas sur les côtes Centre avec risque de brume localisée.

– Chasse-sable possibles par endroits sur le Nord des provinces Sud.

– Vent assez fort à modéré de secteur Nord sur les côtes et les plaines Centre ainsi que sur les provinces Sud, faible à modéré de secteur sud sur le Sud-est et de Nord à Ouest ailleurs.

– Températures minimale de l’ordre de -02/03°C sur les reliefs, 03/09°C sur l’Oriental, les plateaux des phosphates et d’Oulmés et sur le Saiss, de 15/19°C sur les provinces Sud et le Sud-est et de 10/14°C ailleurs.

– Températures maximale de l’ordre de 12/17°C sur les reliefs, 16/21°C sur l’Oriental, 26/31°C sur les provinces Sud, le Souss, l’intérieur de Abda, Rhamna et l’extrême Sud-est et de 17/23°C ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Tanger et Larache, forte à très forte sur les côtes entre Cap Ghir et Tan Tan et agitée à forte ailleurs.

(Avec MAP)