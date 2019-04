Météo. Le temps prévu, ce lundi

Temps ensoleillé en général et assez chaud sur l’intérieur du Souss, les provinces du Sud, les plaines à l’ouest de l’Atlas et la partie méditerranéenne.

Voici les prévisions météorologiques pour ce lundi 15 avril :

– Développement de quelques nuages cumuliformes sur les reliefs du Haut Atlas l’après-midi.

– Nuages bas denses avec formations brumeuses sur les côtes atlantiques nord et centre.

– Chasse-sable possibles par endroits sur l’est des provinces du Sud.

– Vent modéré de secteur nord sur les provinces du Sud, de sud-ouest sur le sud-est et d’ouest à nord-ouest ailleurs.

– Températures minimales de l’ordre de 03/08 °C sur les reliefs, de 09/14 °C sur l’Oriental et de 15/21°C ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 18/23 °C sur les reliefs et près des côtes atlantiques nord et centre, 30/38 °C sur le nord de l’Oriental, le sud-est et l’intérieur des provinces sahariennes et de 24/29°C ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et le long des côtes atlantiques.

(Avec MAP)