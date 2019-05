Alerte Météo : un week end chaud en perspective

Ainsi, des températures maximales de 42 à 45 degrés sont attendues ce samedi dans les provinces d’Aousserd et de Oued-Eddahab.

Le thermomètre afficherait, dimanche des températures oscillant entre 42 et 44 degrés dans les provinces de Boujdour, Laayoune et Essmara.

Dimanche et lundi les températures varieront entre 38 et 42 à Larache, Ouezzane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khemisset, Meknès, Ben Slimane, Berrechid, Settat, Khouribga, Fquih-Bensaleh, Beni-Mellal, Sidi Bennour, Rehamna, Kelaa-Sraghna, Marrakech, Youssoufia, Chichaoua, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka Ait-Baha, TIznit et l’intérieur de rabat, Salé, Skhirat-Temara, Safi, Essaouira, Sidi Ifni, Guelmim et Tantan.

Les températures maximales seront assez élevées (34/37) dimanche et lundi sur les régions côtières de Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Agadir-Ida-Outanane, Sidi Ifni, Guelmim, Tantan et Tarfaya, signale le bulletin de la DMN.

Le temps chaud persistera mardi sur les plaines intérieures Nord.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent entre 75 et 85 km/h sont attendues dimanche dans les provinces de Fahs-Anjra et Tanger-Asilah, relève la même source.

(Avec MAP)