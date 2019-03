Oujda : Inauguration de la première clinique spécialisée en oncologie dans l’Oriental

Le groupe Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM) a inauguré, mercredi à Oujda, sa toute dernière clinique spécialisée en oncologie et imagerie médicale dans la région de l’Oriental.

Développé en partenariat avec des experts locaux et étrangers et bâti sur 5 étages avec une superficie de 4.100 m2, ce nouveau centre est structuré en deux pôles d’activités complémentaires, permettant de couvrir l’ensemble des besoins des patients atteints de cancer, incluant à la fois le diagnostic et le traitement.

Il s’agit d’abord du département Oncologie qui permet d’offrir tous les soins nécessaires au traitement des cancers, avec six salles de consultations médicales, un hôpital de jour pour la chimiothérapie, un bloc opératoire, un service d’hospitalisation, un bunker de radiothérapie avec un accélérateur linéaire de dernière génération et une unité de radio-physique dotée d’équipements de dosimétrie et contrôle qualité de pointe.

Le département sera également doté d’une unité de curiethérapie HDR et deux chambres d’irathérapie.

L’autre pôle est celui de l’Imagerie médicale, qui est doté d’un plateau technologique complet incluant une IRM 1,5 Tesla, un scanner, une table télécommandée, une mammographie numérique et deux échographes.

Par ailleurs, l’ouverture d’un service de médecine nucléaire est prévue courant 2019. L’équipe paramédicale et administrative de ce centre, qui a une capacité d’accueil de 6.000 patients par an, a été sélectionnée localement et formée au sein des centres d’oncologie du groupe ODM afin d’assurer la meilleure prise en charge des patients.

Le groupe ODM est fondé et dirigé par Mohamed Elmandjra. Il compte désormais de centres de radiologie à Casablanca, Rabat et Marrakech, de trois cliniques spécialisées en oncologie à Casablanca, Marrakech et Oujda, d’un laboratoire d’anatomopathologie à Casablanca et d’un centre de médecine nucléaire.