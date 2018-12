Trois Marocains élus au Conseil mondial de l’eau

Les trois gouverneurs du Maroc élus sont Abdeslam Ziyad, représentant le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abderrahim El Hafidi, représentant l’Office national de l’électricité et de l’eau potable et Houria Tazi-Sadeq, représentant la Coalition marocaine pour l’eau.

Le Maroc renforce sa présence dans les instances internationales. Lors de la 8ème Assemblée générale du Conseil Mondial de l’Eau tenue début décembre à Marseille, trois représentants marocains ont été élus au sein de cette institution pour un mandat de trois ans de 2019 à 2021.

Le Conseil mondial de l’eau, pour rappel, est une plate-forme multilatérale créée en 1996 et rassemblant plus de 400 membres issus de plus de 50 pays.

Le Maroc avait accueilli en 1997 à Marrakech la 1ère édition du Forum mondial de l’eau et co-organise régulièrement avec le Conseil l’événement phare qui est la remise du Grand Prix Mondial Hassan II pour l’Eau.

Le mandat du Conseil des gouverneurs pour les trois années à venir est d’inscrire l’eau sur l’agenda de l’action, générer un fort engagement politique et débattre des solutions appropriées aux problèmes de l’eau du XXIe siècle.

(Avec MAP)