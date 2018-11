Laâyoune accueille un match de gala international

Les légendes du football mondial seront réunies pour un match de Gala à Laâyoune, ce 6 novembre 2018 à l’occasion du 43ème anniversaire de la marche verte.

Le match connaitra la participation d’anciennes stars du football, dont les Brésiliens Ronaldinho et Rivaldo (ex-Ballon dor), les Argentins Saviola et Ayala, l’Italien Zambrotta, les Colombiens Carlos Valderrama et René Higuita.

D’autres noms ayant marqué de leurs empreintes le ballon rond africain et mondial ont également confirmé leur présence, comme le Ghanéen Abedi Pelé, le Néerlandais Clarence Sedorf, les Sénégalais El Hadji Diouf et Khalilou Fadiga, l’Egyptien Ahmad Hossam Mido, le comerounais Roger Milla et le Tunisien Zubaïr Baya.

Cet évènement se déroulera au stade Mohamed Cheikh laghdef et sera organisé par l’Association des sports, de l’aide à la jeunesse, de la charité et de l’action sociale, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des sports.

(Avec MAP)