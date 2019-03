Quatre arrestations dans une affaire de trafic de drogues à Casablanca

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca ont arrêté, mardi 5 Mars 2019, quatre individus aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes et pour avoir tenté d’agresser des fonctionnaires de police à l’aide d’une arme blanche.

Lors de cette intervention, l’un des suspects a opposé une résistance violente par le moyen d’une grande machette ce qui a contraint un inspecteur de police à utiliser son arme de service pour tirer une balle de sommation en l’air alors qu’une deuxième balle a atteint le mis en cause au niveau du bras gauche, neutralisant ainsi le danger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que tous les individus impliqués dans ces actes criminels ont été appréhendés. Les opérations de fouille à l’intérieur de la voiture à bord de laquelle se trouvaient les mis en cause ont permis la saisie de 4.400 comprimés psychotropes, dont 2.400 de type « rivotril » et 2.000 de type ecstasy, outre la machette utilisée dans la tentative d’agression et une somme d’argent soupçonnée provenir du trafic des drogues et des psychotropes, précise la DGSN dans un communiqué.

Trois suspects ont été placés en garde à vue, tandis que le quatrième, blessé, est sous surveillance médicale à l’hôpital, à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut la même source.

(Avec MAP)