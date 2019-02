Al Boraq : Plus de train et des horaires pratiques à partir du 4 Mars 2019

AL BORAQ renforce le nombre de trains, passant de 18 à 20 trains par jour dans les deux sens, et adapte ses horaires pour encore plus de fréquence et de flexibilité. Les détails.

Depuis son lancement le 26 novembre 2018, AL BORAQ a déjà transporté plus de 600 000 passagers sur ses lignes, annonce l’ONCF dans un communiqué publié ce mercredi 27 février.

Et pour encore mieux répondre aux besoins croissants de déplacement de ses voyageurs, l’ONCF compte renforcer, à partir du 4 mars 2019, le nombre de trains, passant de 18 à 20 trains par jour dans les deux sens, et adaptera ses horaires pour encore plus de fréquence et de flexibilité.

– 2 trains supplémentaires : au départ de Tanger à 8h55 et au départ de Casa-Voyageurs à 16h.

– 2 nouveaux trains les dimanches, à 18H au départ de Casa-Voyageurs et à 16h55 au départ de Tanger.

– 1er train quotidien à 7h du matin, dans les 2 sens.

Ce nouveau plan de transport offre les avantages suivants :

– Des dessertes enrichies, avec 20 trains par jours et des trains toutes les heures de 7h à 10h et de 15h à 19h en plus des derniers trains de la journée à 21H et à 20H55 respectivement au départ de Casa-Voyageurs et de Tanger ;

– 20 correspondances par train à Kénitra pour les destinations ou provenances de Meknès, Fès et l’Oriental ;

– 14 correspondances par train à Casa-voyageurs pour les destinations ou provenances de Marrakech et du Sud ;

– Plusieurs correspondances avec les trains navettes rapides (TNR) de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, d’El Jadida et de Settat ;

– 8 correspondances par autocars Supratours pour les destinations ou provenances de Tétouan et Martil.

Et en réponse au désir de nombreux voyageurs séduits par « Al Boraq » et fidélisés grâce à la qualité du voyage, l’ONCF lancera progressivement, dès début mars 2019, des offres d’abonnements « Al Boraq » sur les axes Casa-Rabat-Kenitra, Casa-Tanger, Rabat-Tanger et Kenitra-Tanger, indique le communiqué.