Le relogement des bidonvillois de Zénata finalisé en 2023

Selon la SAZ, le relogement de 8700 ménages bidonvillois de Zenata sera intégralement achevé en 2023, sur un foncier in situ de 142 ha. La société annonce également avoir mis en place un plan d’actions sociales favorisant l’employabilité et ciblant la femme et l’enfant.

La Société d’Aménagement de Zenata (SAZ) a annoncé que la finalisation du programme de réinstallation des ménages bidonvillois dans l’Eco-Cité de Zenata est prévue pour 2023. Dans les détails livrés par l’aménageur, l’opération de relogement concerne 8700 ménages, sera réalisée in situ sur un foncier global de 142 ha et sera conduite sur trois phases.

L’achèvement des travaux de lotissement de la phase I, d’une superficie de 94 ha, est prévue pour début 2020, révèle la SAZ. Les travaux sur les autres tranches démarreront au fur et à mesure de la libération de l’emprise. Le développeur rajoute que pour permettre une réinstallation et un accompagnement dans les meilleures conditions, « un plan d’actions sociales favorisant l’employabilité et ciblant particulièrement la femme et l’enfant autour de programmes éducatifs, sportifs culturels de santé et de loisirs » a été mis en place.

Pour accompagner la réinstallation des bidonvillois, la SAZ avait mis en place au courant de cette année un guichet unique pour que les concernés puissent entreprendre leurs démarches administratives en un même lieu.