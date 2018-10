Avec «Aza Forum», le RNI commémore à sa façon le discours d’Ajdir

Le parti a organisé, pendant trois jours, la première édition de l’Aza Forum dans la province de Chtouka-Aït Baha.

«Aza Forum», c’est ainsi qu’a été baptisé le forum organisé par le RNI et portant sur la culture et la langue amazighes. Cet évènement qui coïncide avec la commémoration du discours d’Ajdir (17 octobre 2001) s’est tenu entre les 19 et 21 octobre, à Biougra, dans la province de Chtouka Aït-Baha.

Mise en œuvre officielle et territoriale de la langue amazighe

Ce forum a été organisé, selon le parti, avec l’objectif «de faire de l’anniversaire du discours royal d’Ajdir une étape annuelle pour faire le point sur le processus de mise en œuvre du statut officiel de la langue amazighe et de son intégration dans la vie publique, tout en créant un espace de débats entre différents intervenants dans le domaine de la protection de la langue et la culture amazighes, et l’élaboration de plans pour son développement». A travers cette initiative, assure-t-on, le RNI compte également «amorcer une expérience politique nouvelle et sérieuse pour la mise en œuvre officielle et territoriale de la langue amazighe». Il est ainsi question, précise-t-on, de débattre d’expériences internationales en matière de gestion de la diversité culturelle et linguistique et promouvoir la recherche dans ce domaine par l’organisation notamment d’un prix annuel décerné par le parti aux travaux portant sur la langue amazighe. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cet évènement, abordant à la fois les acquis qu’il s’agit de préserver en la matière et les défis qu’il faut relever.

Côté pratique, une formation a été dispensée au profit des formateurs sur l’enseignement et la traduction vers l’amazighe et sur le rôle de la femme dans la préservation de la langue et de la culture amazighes.