Huawei Y9 2019 disponible au Maroc à partir du 10 novembre

La marque chinoise Huawei a lancé hier à La Table du Marché de Casablanca le Huawei Y9 2019, considéré comme le téléphone le plus abouti de la série Y.

Doté d’un écran de 6,5 pouces Full HD+ (taille des Phablettes), 4 caméras (une double caméra de 16+2 mégapixels à l’avant et une autre de 13+2 mégapixels à l’arrière), une batterie de 4000 mAh et un design innovant, le Y9 2019 succède à la version 2018 avec plus de fonctionnalités et à un prix équivalent. Propulsé par l’intelligence artificielle, le Y9 offre une très bonne qualité d’image. Sa capacité de stockage est passée de 32 Go à 64 Go avec possibilité d’atteindre 128 Go. Disponible dès le 10 novembre, le Y9 est commercialisé au prix de 2 599 dirhams qui fait partie de la fourchette de prix des téléphones la plus vendue au Maroc. D’après le cabinet d’études de marché GFK, les fourchettes de prix entre 100 et 250$ représentent 69% des ventes en Volume des Smartphones au Maroc au 2ème trimestre 2018. Les phablettes (écran de plus de 5,5 pouces), de plus en plus appréciées par les marocains, ont, elles, représenté 40% des ventes de smartphones en août 2018. Y9 est donc un choix judicieux pour la marque qui apprend de plus en plus connaître les goûts des marocains. D’autant plus qu’ils le lui rendent bien. Huawei a connu 40% de croissance des ventes au Maroc.