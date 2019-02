Conférence sur les enjeux de l’Internet et des Réseaux Sociaux au Maroc [En Vidéo]

Une journée d’étude sur les nouveaux enjeux de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) au Maroc aura lieu le 27 avril prochain à Meknès.

Selon le Groupe de recherche en économie appliquée (GREAP) de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès, l’objectif premier de ce colloque consiste à dresser l’état des lieux de la RSO au Maroc, en tant que démarche visant à intégrer les enjeux du développement durable, à moyen et long terme, dans la vision et la stratégie d’une organisation.

« Dans le monde actuel, où un nouveau modèle de gouvernance, impliquant le monde des affaires, les pouvoirs publics et la société civile et où la RSO apporte une réponse globale et adaptée aux enjeux de développement durable des entreprises, le Maroc ne peut pas faire l’exception », indiquent les organisateurs dans l’argumentaire de la rencontre. Ils estiment qu’en dépit de l’incontestable progrès réalisé par le Maroc au niveau de la Responsabilité sociale et du développement durable, grâce notamment à l’initiative nationale pour le développement humain et les réformes juridiques et institutionnelles, le bilan reste « insuffisant ».

Cette journée d’étude jettera, à cet effet, la lumière sur la RSO, en traitant, d’une part, la dimension historique de la démarche, et en présentant, de l’autre, la situation actuelle de cette action au Maroc, dans la perspective d’en expliquer les enjeux. Des experts dans le domaine de la RSO, des chercheurs et des praticiens devront échanger leurs réflexions autour d’axes relatifs, entre autres, à la RSO dans les petites et moyennes entreprises au Maroc, l’analyse de la norme ISO 26000, l’approche genre de la RSO et au mécénat d’entreprise au Maroc.

(Avec MAP)