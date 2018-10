PortNet : la supply chain au coeur de la conférence annuelle du guichet unique

La conférence annuelle du guichet unique «PortNet» est prévue du 12 au 13 novembre prochain à Casablanca. Organisée conjointement par l’Agence nationale des ports (ANP) et PortNet S.A, la thématique principale qui sera débattue lors de cette rencontre est : «Le guichet unique : l’intelligence communautaire publique et privée au service de votre supply chain intégrée, efficace et innovante».

Plus de 800 représentants des organisations internationales et organismes publics et privés ainsi que des experts nationaux et internationaux seront présents à cet événement.

Les échanges s’articuleront particulièrement autour du rôle des guichets uniques dans l’amélioration de l’efficacité de la supply chain, de la compétitivité des pays et de leur aptitude à innover et à s’approprier les nouvelles tendances technologiques en s’appuyant notamment sur l’intelligence communautaire publique et privée.

Quatre événements d’envergure seront au menu de cette édition :

– La conférence du Guichet unique PORTNET, 4ème édition, dont l’objectif est de faire le bilan des réalisations et des prochaines étapes, en vue de faciliter le partage des expériences et des meilleures pratiques, de poursuivre le dialogue entre les opérateurs économiques et l’ensemble des parties concernées.

– La 5ème édition de la conférence internationale du Centre de Facilitation des Procédures Commerciales et le Commerce Électronique des Nations Unies (CEFACT-ONU) sur le concept du guichet unique, qui vise à encourager le développement du guichet unique national comme l’une des principales solutions technologiques dans un effort mondial mutuel pour stimuler le commerce international ;

– La conférence annuelle de l’International Port Community Systems Association « IPCSA » devenue un rendez-vous incontournable qui aborde des thématiques d’actualité en matière de simplification du commerce et ses procédures et auquel prend part des experts internationaux chevronnées et innovateurs ;

– La réunion annuelle des membres de l’IPCSA à laquelle seront invités les différents opérateurs africains de guichet uniques et de systèmes communautaires portuaires ;