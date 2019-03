ONU : le projet « together » du Marocain Belmkadem sera primé à Genève

Le projet « together » du Marocain Abdellatif Belmkadem a été sélectionné parmi les lauréats de la catégorie « diversité culturelle, identité culturelle, diversité linguistique et contenu local » au titre du Prix des Nations unies au Sommet de la société de l’information, qui sera décerné en avril prochain à Genève.

Des candidats de 168 pays ont participé à ce Prix qui porte sur 18 catégories en rapport direct avec les plans d’action du Sommet mondial de la société de l’information, définis dans le Plan d’action de Genève.

Une cérémonie se tiendra en avril prochain, à Genève, pour attribuer les prix aux gagnants, dont Abdellatif Belmkadem, dont le projet est axé sur la formation et la qualification des jeunes à travers l’intégration du volet technologique et l’utilisation du contenu numérique.

Dans une déclaration à la MAP, M. Belmkadem a indiqué que le projet « Together », qui vise à permettre à 100 jeunes de diffuser la culture parmi cette catégorie de la société, se base sur un volet pédagogique ainsi que sur l’usage de l’intelligence artificielle.

M. Belmkadem, qui représente l’association « Oulad Lablad », a affirmé qu’il travaille actuellement sur l’amélioration de cette plateforme pour former les jeunes à distance et renforcer leurs compétences via un programme développé, qui utilise l’intelligence artificielle dans l’analyse des données.

Le Prix du sommet mondial de la société de l’information, qui consacre les meilleurs services et plateformes et contenus électroniques, vise à réduire l’écart entre les pays et favorise les projets basés sur les technologies numériques.

(Avec MAP)