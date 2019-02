Marrakech : une semaine scientifique et culturelle dédiée à l’étudiant

La 24è édition de la Semaine scientifique et culturelle de l’Etudiant (SEMET24) aura lieu du 24 au 27 avril prochain, à Marrakech, sous le thème « Tableau périodique des éléments chimiques de Mendeleïev : Sciences et développement ».

Organisé par la Faculté des Sciences Semlalia (FSSM) relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCAM), cet événement vise d’une part à enrichir le savoir scientifique des étudiants et de mieux développer leur communication scientifique et leur permettre de débattre et d’approfondir leurs réflexions autour de sujets d’actualité.

Au programme de cette semaine figurent des exposés, des ateliers sous l’encadrement d’enseignants-chercheurs, un concours du journalisme scientifique, en plus d’un tournoi de mini-foot.

Les participants à cette rencontre débattront de thématiques se rapportant notamment à « la nucléosynthèse ou synthèse des noyaux atomiques », « l’Univers, la Terre, les minéraux et les éléments chimiques », « Géochimie des majeurs, traces et Terres rares », « Des éléments chimiques aux gisements et ressources naturelles », « La radioactivité et la Géochronologie », « Tableau périodique : histoire et classification des éléments », « Tableau périodique et matériaux », « Tableau périodique, médecine et santé », « Tableau périodique des éléments : La genèse dans tous ses états », « Tableau périodique : 150 ans après », « Tableau périodique des éléments chimiques : Environnement et santé », « Chimie numérique » et « Chimie et applications ».

A rappeler que l’Assemblée générale des Nations-Unies a proclamé 2019 Année internationale du Tableau périodique des éléments chimiques afin de sensibiliser l’opinion mondiale à l’importance des sciences fondamentales et de renforcer les connaissances et la recherche dans ce domaine.

Le tableau périodique des éléments, également appelé « table de Mendeleïev », « classification périodique des éléments » ou simplement « tableau périodique », représente tous les éléments chimiques, ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques.

La conception de ce tableau est généralement attribuée au chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, qui, en 1869, construisit une table, différente de celle qu’on utilise aujourd’hui mais semblable dans son principe, dont le grand intérêt était de proposer une classification systématique des éléments connus à l’époque en vue de souligner la périodicité de leurs propriétés chimiques, d’identifier les éléments qui restaient à découvrir, voire de prédire certaines propriétés d’éléments chimiques alors inconnus.

