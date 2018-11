Coup d’envoi de la 15ème édition du festival international cinéma et migrations

C’est aujourd’hui 5 novembre que démarre l’édition 2018 du festival international du cinéma et migrations à Agadir.

A l’honneur de cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 10 novembre, le cinéma Béninois. Un hommage posthume sera aussi rendu au cinéaste burkinabé Idrissa Ouédraogo. Pour rappel ce réalisateur de talent, qui s’est éteint en février dernier avait présidé le jury des longs métrages de l’édition 2017 du festival international du cinéma et migrations d’Agadir. Il laisse en héritage au 7ème art une dizaine de films et de courts métrages.

Au cours de cette nouvelle édition du festival, une vingtaine de pays sont en compétition à travers 10 longs métrages, et 15 courts métrages. Tous les films sont produits en 2017 ou en 2018 et la plupart sont en première projection nationale et continentale. Ils abordent les enjeux et les problématiques de l’immigration.

Le festival d’Agadir rendra également hommage à de nombreuses figures du cinéma marocain. Il s’agit de l’acteur et réalisateur Hakim Nouri, de l’actrice et auteure franco-marocaine Saida jawad, ainsi que les acteurs Lahoucine Bardaouz et Aziz Dadas.

A noter que cette manifestation artistique est organisée par l’association L’Initiative culturelle en partenariat avec le ministère en charge des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration et le Centre cinématographique marocain avec le soutien notamment du Conseil régional Souss-Massa, du Conseil provincial d’Agadir et de la Commune urbaine d’Agadir.