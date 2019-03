RSE : «On attend beaucoup plus d’une entreprise que le simple fait de se concentrer sur son métier»

Pour Vivo Energy, la démarche RSE est créatrice de sens, en insufflant une dimension supplémentaire à ses activités n Les collaborateurs sont plus motivés et engagés. La société privilégie des actions dans les domaines de la sécurité routière, de l’éducation et de l’environnement.

La politique sociétale de Vivo Energy repose sur trois domaines: la sécurité routière, l’éducation et la préservation de l’environnement. Hind Mejjati Alami, directrice communication du groupe, met en exergue l’impact de cette politique sur le capital humain.

Quel bilan pouvez-vous faire de votre politique RSE ?

Vivo Energy Maroc a développé une politique sociétale cohérente qui met l’accent sur trois domaines clés : la sécurité routière, l’éducation et la préservation de l’environnement. Cette démarche s’inscrit de façon historique dans l’ADN de notre entreprise depuis 1922, date de la présence de la marque Shell au Maroc. Aujourd’hui nous continuons de développer un large choix de programmes éducatifs en partenariat avec des institutions et des associations de premier plan. A travers nos actions citoyennes, nous avons sensibilisé des milliers d’usagers de nos routes, enfants et adultes, à la sécurité routière. Nous avons contribué à former près de 8 000 jeunes à l’entreprenariat. Dans notre lutte contre l’abandon scolaire, nous avons distribué plus de 50 000 cartables et 5000 vélos. Et à travers notre programme environnemental «Mama Tabiaa», nous avons fait émerger une génération d’éco-citoyens. Au sujet de ce programme environnemental, il a été généralisé à l’ensemble des écoles du Maroc grâce à un partenariat avec le ministère de l’éducation. C’est pour nous une immense fierté.

Depuis la mise en place de vos actions RSE, avez-vous constaté des changements positifs et inattendus sur des domaines qui n’étaient pas explicitement visés par la démarche RSE ?

L’identité d’une entreprise se compose de plusieurs facettes. Notre engagement RSE rayonne sur l’ensemble. Il est créateur de sens, en insufflant une dimension supplémentaire à nos activités. Par exemple, notre marque employeur se trouve renforcée. Nos collaborateurs sont fiers de travailler dans une entreprise citoyenne. C’est aussi un élément que de plus en plus de candidats prennent en considération. De manière générale, cela crée une préférence de marque. Cela montre bien qu’aujourd’hui on attend beaucoup plus d’une entreprise que le simple fait de se concentrer sur son métier. Nous sommes convaincus chez Vivo Energy Maroc que nous avons un rôle de société à jouer, aussi modeste soit-il.

Comment générer à la fois une valeur sociale forte et une valeur économique compatible avec les exigences d’un groupe comme le vôtre ?

Les deux valeurs sont parfaitement conciliables. Les actions RSE que nous menons ont toutes pour point commun d’avoir un impact socioéconomique important sur les communautés. C’est un investissement dans l’avenir. A court terme, et même si ce n’est pas la finalité, nos collaborateurs sont plus motivés et plus engagés, car ils partagent notre vision.

Quels sont les domaines de la RSE que vous souhaitez développer dans les années à venir ?

Notre action doit s’inscrire dans le temps pour lui permettre de poser les jalons d’un développement durable et harmonieux. C’est pourquoi nous privilégions des actions pérennes dans les domaines qui sont les nôtres, à savoir la sécurité routière, l’éducation et l’environnement. Dans ces domaines, nous nous efforçons d’innover à travers des démarches et des formats originaux pour toucher une cible toujours plus large et s’adapter aux enjeux de société.

