Rebondir à cinquante ans, c’est possible !

«Je continue à recruter des seniors dans différents postes et niveaux hiérarchiques»

La Vie éco : Selon vous, quelle est la perception des seniors au sein des entreprises que ce soit par les collaborateurs ou les managers ?

La culture marocaine, comme d’autres cultures, respecte l’âge et le rend, à tort ou à raison, corolaire à l’expérience, voire à la sagesse. Ce sentiment est en train de changer progressivement. En effet, de par mon vécu au sein des entreprises, j’arrive au constat triste que certains seniors se sentent de plus en plus comme des dinosaures dans des parcs. Ce malaise est induit par plusieurs facteurs dont les croyances et perceptions des nouvelles générations.

Un senior n’a plus cette aura qu’il avait plus facilement dans un passé récent. Le gap intergénérationnel, associé à la nouvelle dynamique de l’entreprise et qui valorise le punch et la performance plus que le chronomètre de l’ancienneté, a mené plusieurs seniors à s’exiler dans des coins isolés où ils trouvent refuge au sein de l’entreprise. J’ai constaté que les seniors se regroupent dans la logique des minorités et se montrent moins conquérants que par le passé.

L’âge est souvent un critère discriminant dans le recrutement des seniors. S’agit-il vraiment d’un stéréotype ou d’une réalité ?

Je suis contre le sexisme tout comme l’âgisme. J’ai entendu plusieurs anecdotes qui vont dans le sens de la discrimination à cause de l’âge. Personnellement, je n’adhère pas à toute forme de discrimination sauf un seul critère : le mérite. Reste aussi à savoir si certains seniors ne sont pas retenus à cause de leur âge ou bien à cause d’autres raisons. Toutefois, il reste évident que les seniors qui souhaitent survivre dans le monde d’aujourd’hui et de demain devraient faire preuve d’élasticité mentale et de flexibilité comportementale. Ils doivent être prêts à accepter le changement. Comme l’a dit Darwin, ce ne sont pas les plus intelligents ni les plus forts qui survivent. Ce sont ceux qui s’adaptent le mieux au changement.

Quant aux stéréotypes, ils existent comme partout ailleurs. Nous devons nous en défaire autant que faire se peut. Certains seniors sont plus jeunes que les natifs des années 2000. Il s’agit de la capacité à se régénérer perpétuellement et à avoir l’humilité d’apprendre, couplée au punch d’entreprendre.

Etre axé sur le passé et les vieilles histoires, exploits et anecdotes ne plaît pas aux jeunes qui n’écouteront que ce qui les branche et non ce qui soulage ou glorifie les seniors. Ces jeunes qui dépassent maintenant les seniors en termes de nombre, de présence et d’occupation du périmètre de l’entreprise ne ressentent aucune gêne à afficher leur point de vue crûment, ou bien honnêtement, pour que je sois plus diplomate à leur égard.

Avez-vous été amené à recruter des seniors ? Si oui, qu’avez-vous apprécié chez ces candidats ?

J’ai recruté et je continue à recruter des seniors dans différents postes et niveaux hiérarchiques. Certains m’ont déçu de par leur rigidité et leur manière unique de faire les choses ; d’autres m’ont agréablement gratifié de leurs performances et dynamisme. La jeunesse est celle de l’esprit. Si les seniors arrivent à la garder intacte, ils partent largement favoris car ils ont l’avantage du recul et de l’expérience dans plusieurs cas.

J’ai recruté récemment un senior dans un poste délicat. Je suis content de lui. Le vrai challenge réside dans le fait de dépasser le décalage horaire dans les fuseaux culturel et cultuel.

Selon vous, quelles sont les formes d’accompagnement qu’on peut proposer à cette catégorie de personnes ?

Naturellement, il faudrait qu’ils acceptent tout d’abord d’être accompagnés. Selon mon humble expérience, un coaching ou accompagnement ou tout simplement un conseil ne sont pas facilement acceptés par une bonne partie des seniors -je ne dis pas tous. Tout dépend de leur souplesse mentale et de leur humilité pour continuer à apprendre et surtout s’adapter à la mouvance que connaît l’entreprise. Dans le public, les choses sont moins difficiles pour eux que dans le privé. Les seniors peuvent toujours y survivre sans fournir autant d’efforts d’adaptation.

Je clôture par une remarque distinctive, celle du grade des seniors. Le plus est qu’ils sont dans des postes de pouvoir, le moins est l’absence de challenge car ils jouissent du pouvoir du poste et se trouvent des donneurs de tempo et d’ordre moins exposés à la nécessité de changer.