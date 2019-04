Partenariat École/Entreprise : Avis d’un Enseignant chercheur à l’ENCG Settat

Les partenariats écoles/entreprises se développent de plus en plus. La majorité de ces actions portent à 85% sur la formation continue, le reste entre la participation aux forums de recrutement ou encore le sponsoring d’activité.

Malheureusement, la recherche développement se développe peu notamment dans les établissements techniques qui nécessitent des moyens financiers conséquents.

Certaines entreprises ont essayé de développer des chaires à l’image de la chaire OCP établie avec l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir.

C’est une démarche intelligente de collaboration où l’entreprise va solliciter une expertise de l’école ou l’université car il existe de la ressource dans les universités, de l’intelligence qu’on ne peut ignorer dans sa démarche d’innovation.

Pour l’entreprise, cette démarche représente également un avantage en termes d’image, en communiquant sur ses actions auprès de sa communauté interne et externe mais aussi en insufflant une nouvelle dynamique dans la culture d’entreprise, dans l’état d’esprit des équipes…

Pour sa part, l’université va trouver des financements pour ses laboratoires de recherche.

Je pense que cela demande du temps et de la perséverance pour développer ce genre d’initiatives. Les deux acteurs doivent être sensibilisés à cette démarche et, pour leur part, les écoles et universités doivent pouvoir démarcher les entreprises pour concrétiser ce genre de partenariats.

A Lire aussi :

Ecoles/entreprises : de nouvelles formes de partenariats émergent.

Partenariat École/Entreprise : Entretien avec une Enseignante à l’ISCAE.