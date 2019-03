Notre manager c’est l’homme invisible du bureau !

Nous travaillons dans une entreprise vraiment sympa où il y a de beaux projets et où nous avons les moyens de les mener à bien. Sauf que notre manager direct est un drôle de personnage, nous ne le voyons presque jamais, il ne nous dit jamais bonjour, et je ne me souviens même pas de la dernière fois que je l’ai vu sourire. Il réduit à son minimum les interactions avec nous, se contentant de nous envoyer des emails (alors qu’on est à 3 mètres de son bureau). C’est vraiment étrange comme comportement et je n’ai pas l’habitude de ce type de management. Sans parler du fait qu’on prend pas mal de retard sur certains sujets parce qu’on ne peut pas en discuter avec lui comme on voudrait. Du coup, il y a une atmosphère vraiment pas sympa au bureau, comme si on avait peur de lui et qu’il y avait une énorme muraille entre lui et nous.

Peu d’interactions, aller droit au but, capacité de travail hors norme, toujours une étape plus loin (qui explique qu’il s’arrête si peu sur le résultat obtenu aujourd’hui), concentrer sur ses objectifs, celui que vous appelez «le manager invisible» est une personne qui a une autre façon de voir le monde du travail. Un monde étanche, qui ne doit jamais se mélanger avec les émotions et encore moins la vie personnelle. Cela peut s’expliquer par le mode d’éducation, les expériences professionnelles passées, etc.

Maintenant cela peut effectivement être difficile à vivre quand, en face, il y a une équipe qui aime mettre de la chaleur dans le quotidien de l’entreprise, célébrer les fêtes d’anniversaire en équipe.

Prenez ce que vous pouvez

Sénèque disait : «Quand tu auras cesser d’espérer, je t’apprendrai à vouloir», et comme il avait raison !

En effet, espérer qu’un jour votre manager changera d’attitude est le meilleur moyen d’être non seulement déçu mais surtout frustré encore plus et donc démotivé. Aussi, n’espérez pas un changement de lui, mais de VOUS !

Si vous arrivez à faire en sorte que son comportement ne vous touche plus, alors vous aurez gagner cette bataille “invisible”. Car être réceptif à ce qu’il fait ( ou plutôt ce qu’il ne fait pas dans votre cas) ne fera qu’aggraver votre frustration.

Aussi, fuyez les “pauses café gossip”, où entre collègues on se raconte “la dernière du boss”, n’attendez pas de félicitations chaleureuses si vous avez réussi un beau projet mais soyez satisfait du “O.K.” qui sera la réponse – prévisible- donnée par votre manager quand vous l’en informerez. Prévisible: c’est ce mot que vous devez garder en tête, puisque vous le connaissez bien aujourd’hui, vous connaissez parfaitement son mode de travail alors, cela ne doit plus vous étonner et surtout pas vous impacter ! Au fond, ce que vous reprochez à votre manager (et à juste titre) c’est de ne pas entretenir une atmosphère plus détendue et basée sur l’échange en direct. Mais sur le reste, je suis certaine qu’il a d’autres qualités, comme de savoir mener un projet à bien, d’avoir une vision claire et de challenger ses équipes. Aussi, prenez ce que vous pouvez de cette expérience, car rappelez-vous que toute expérience est bonne à prendre et pas seulement les “meilleures”. D’abord, mettez-vous au diapason de son rythme, qui semble être basé sur la rigueur et la planification. C’est un très bon exemple de mode de travail, qui ne s’embarrasse pas du superflu et reste focalisé sur les résultats à obtenir. Ce mode de management apporte aussi quelques bienfaits aux collaborateurs comme celui de développer au maximum leur autonomie ou encore leur aptitude à savoir synthétiser un problème en étant le plus concis possible. Vous verrez que vous réussirez à vous améliorer sur ces sujets et que, finalement, cette expérience de management invisible aura des résultats bien visibles sur votre carrière !