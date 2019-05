Les cadres de plus en plus disposés à faire leurs cartons

La Vie éco : Selon vous et d’après les résultats de cette enquête, comment l’entreprise peut-elle fidéliser ses employés ?

Les résultats de l’enquête viennent confirmer les attentes exprimées par les candidats à travers les entretiens que nous avons l’occasion de réaliser lors de nos missions de recrutement ou d’accompagnement. Il en ressort que plus le collaborateur dispose de perspectives d’évolution tout en développant ses compétences, plus son choix de quitter son employeur devient moins probable. Mais ce n’est pas tout, car il peut se trouver devant une opportunité dans laquelle il peut retrouver ces deux critères! Ce qui le fait vraiment reculer c’est la qualité de la relation qu’il entretient avec son manager direct, les membres de son équipe et l’ambiance de travail générale qui règne chez son employeur actuel.

De là, je dirai que la fidélisation de ses employés tient en grande partie :

• du sens de la relation qui doit être construite autour de valeurs cascadées par tous les niveaux de management. Parmi les témoignages, les plus saisissants se rapportent au besoin de respect, de reconnaissance et d’écoute.

• de la capacité de l’entreprise à offrir un traitement personnalisé à ses collaborateurs pour les accompagner dans leur épanouissement professionnel.

Qu’est-ce qui peut faire la différence ?

Notons que les profils les plus prisés feront l’objet d’attraction permanente par d’autres employeurs et que plus les relations sont fortes, plus il sera difficile de les faire changer d’avis !

N’oublions pas que la durée de vie du collaborateur au sein d’une entreprise a tendance à se rétrécir de plus en plus (73% des répondants de notre enquête ont moins de quatre ans chez leur dernier employeur), l’effort de fidélisation doit être constant !

Pour quelles raisons (sociales, culturelles ou autres) les employés ne font-ils pas confiance à leurs supérieurs hiérarchiques ?

Le fait que 65% des répondants ne font confiance ni à la direction générale, ni au DRH, ni au manager direct traduit bien le climat de défiance qui règne dans l’entreprise et l’absence de réciprocité.

Quel que soit l’environnement, la confiance se nourrit de la transparence et de l’engagement réciproque, elle ne peut être que dans un seul sens.

Aujourd’hui, il est attendu que les collaborateurs fassent preuve d’engagement envers leurs employeurs, mais comment cela est-il possible s’ils n’ont pas en contrepartie le même sentiment d’engagement et de confiance de la part leurs employeurs ?

Humaniser les relations, en veillant à leur donner du sens et en les basant sur de véritables valeurs partagées au quotidien serait un facteur de fidélisation durable.

Ce facteur mériterait d’être constamment évalué pour identifier l’indice de confiance, gage de pérennité et de stabilité du capital le plus précieux dans l’entreprise : le Capital humain !