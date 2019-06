Kenza Dadi rejoint Valyans Consulting en tant que partner

Diplômée d’ESCP Europe, Kenza Dadi a débuté sa carrière en 2002 chez Procter & Gamble France. Elle rejoint les équipes de P&G North West Africa en 2006, où elle gère de nombreuses marques du portefeuille, puis elle assure la direction marketing stratégique et opérationnel pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Avant son arrivée à Valyans Consulting, Kenza Dadi était depuis 2005 à la tête d’un cabinet de conseil spécialisé en stratégie marketing et communication, avec lequel elle a accompagné plusieurs structures privées au Maroc.

Mme Dadi met à profit du cabinet une expérience internationale de 17 ans et une parfaite connaissance des marchés locaux et régionaux. Elle apporte à Valyans Consulting une expertise sectorielle appréciée, notamment dans l’industrie et les services. Elle renforce également l’ancrage pragmatique et opérationnel de Valyans Consulting, qui lui permet d’être au plus près des problématiques de ses clients.