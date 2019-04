«Il paraît que je vais être viré !»

Eh oui, je l’ai appris incidemment d’une personne très bavarde chez nous : il paraîtrait que je vais être viré. Maintenant, elle ne sait pas si c’est de la boîte ou de mon poste (et donc que je garde mon job). Cette personne n’a pas voulu m’en dire plus. Du coup, je ne sais pas si je dois faire la démarche de poser la question, et si oui, à qui ? Ou, si je dois tout simplement attendre qu’ils veuillent bien m’informer de ce que d’autres savent, alors qu’à moi, le principal concerné, on ne dit rien.

Méfions-nous des commères. Les commérages en entreprises ont ceci d’étrange qu’ils arrivent beaucoup plus vite et facilement à être entendus que n’importe quelles brillantes présentations. Maintenant, il arrive que ces rumeurs nous concernent directement, et c’est le cas pour vous aujourd’hui.

Je mesure bien le choc que cela a dû être pour vous d’apprendre cette nouvelle, surtout si vous n’aviez observé aucun signe «avant-coureur» comme une réorganisation en préparation par exemple. Mais n’oubliez pas que cette information n’est pas fiable, vu le «profil» de la personne qui vous l’a transmise. Aussi, elle «n’a pas une information que vous n’avez pas»; elle véhicule une information qui n’est pas validée.Maintenant, si votre entreprise a «l’habitude» de traiter ce type de situations de cette manière, alors peut-être qu’effectivement il faut écouter ce commérage, mais agir avec prudence aussi !

Agir sur la bonne info

Apparemment votre “source” d’informations n’est pas claire puisqu’elle n’a pas su vous dire si vous seriez “viré” comme vous dites, ou si l’on avait prévu pour vous un autre poste. Ce qui est très différent, n’est-ce pas ? Certaines personnes pensent avoir plus d’importance lorsqu’elles “possèdent une information confidentielle” et, comme c’est rarement le cas, développent une fâcheuse habitude à “arranger la vérité” en en inventant une qui – pensent-elles- les valorisera.

Aussi, je serai d’avis (même si vous devrez faire preuve de patience et que je comprends que cela ne soit pas simple pour vous aujourd’hui) de ne rien faire, de ne pas changer de comportement ou de routine et d’attendre que cette info soit infirmée ou confirmée.Car pour réagir de manière adéquate, il faut se baser sur la bonne hypothèse ! Maintenant, vous pouvez aussi et discrètement aller à la pêche aux informations mais c’est un exercice périlleux car vous ne serez pas à l’abri d’autres commères. Alors, attendez que le brouillard se dissipe pour prendre une décision! Vous serez donc fixé assez rapidement sur votre sort ! (et vous pourriez bien aussi découvrir qu’aucune des deux options n’était en fait envisagée à votre égard). Dans le cas du licenciement, il est normal dans une entreprise de préparer “discrètement” cette étape, mais il est anormal qu’une “personne bavarde” soit au courant de cela. Alors, laissez de côté les aspects émotionnels et traitez le sujet pour vous assurer de vos droits et comprendre -si possible- les raisons de cette décision. Dans le cas d’une promotion et/ou d’un changement de poste, ne relevez pas que vous aviez déjà entendu parler de cela, et encore moins que vous ne trouvez pas cela normal. Cela n’aura pas d’intérêt pour l’instant, et encore moins pour réussir vos nouveaux défis.

Par contre, par la suite, impliquez-vous dans les process RH pour vous assurer de la confidentialité de certains échanges. Et surtout, apprenez à vous tenir loin des commérages, car, comme le disait Victor Hugo, «la rumeur approche, l’écho la redit».