Créer un lien avec les RH pour faire vivre la RSE

Les actions RSE ont un impact au sein des entreprises en termes d’image mais aussi en termes de fédération. Les entreprises labellisées RSE ont un avantage compétitif certain et attirent les meilleurs.

De nos jours, les entreprises ont des responsabilités qui ne se limitent plus à la rentabilité financière. Elles sont tenues d’être irréprochables du point de vue social, sociétal et environnemental.

La RSE n’est pas l’apanage des grandes entreprises publiques, des banques, des multinationales et de quelques grands groupes familiaux. Les PME soucieuses de leur image n’hésitent pas à prendre des initiatives. La liste des entreprises qui ont obtenu le Label CGEM témoigne de la diversité des entreprises, aussi bien sur le plan sectoriel (services industrie, distribution, logistique, informatique…) que du point de vue de la taille.

Au Maroc, elles sont nombreuses à avoir choisi les créneaux de l’éducation et de la culture pour montrer leur implication dans la recherche du bien-être et de l’équité.

BMCE BOA, par exemple, fait preuve d’un engagement infaillible pour le développement de l’enseignement préscolaire et primaire, de recherche et d’innovations pédagogiques dans les régions rurales depuis plus de 20 ans à travers son réseau Medersat. D’autres entreprises comme Managem ou Lydec sont également connues pour l’éducation au développement durable.

Créer de l’émulation

Bien évidemment, cette politique ne va pas sans l’implication du capital humain de l’entreprise. La gestion RH a un rôle essentiel pour ancrer véritablement la RSE dans la vie de l’entreprise. Formation et sensibilisation des collaborateurs sur les thématiques RSE, intégration de la démarche dans le processus d’évaluation, en intégrant les critères RSE dans l’entretien annuel d’évaluation, créer des émulations autour des actions sociétales, améliorer la qualité de vie des salariés…sont autant de facteurs de réussite d’une politique RSE.

Selon Saadia Slaoui Bennani, présidente de la Commission «Entreprise responsable & citoyenne» de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), «l’impact sur le capital humain de l’entreprise est certes évident. Les jeunes d’aujourd’hui sont de plus en plus en quête de sens. Les entreprises labellisées RSE ont un avantage compétitif certain et attirent les meilleurs», affirme-t-elle.

In fine, toutes ces actions contribuent à la cohésion sociale, à la construction d’un esprit d’équipe, au développement de la fierté d’appartenance. En affirmant sa volonté d’être et d’agir en entreprise citoyenne, on peut se réconcilier avec ses partenaires internes et externes.

