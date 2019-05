Comment redonner du tonus à sa vie professionnelle

Démotivation, instabilité, insatisfaction, mauvaise orientation… qui n’a pas eu à affronter une période d’incertitude à un moment de sa carrière ? Face à de tels aléas, il est évident qu’on ressent le besoin de faire le point sur sa vie professionnelle.

Parce que celle-ci est souvent parsemée d’embûches, il n’en demeure pas moins que l’individu peut parfaitement jouer sur son destin par les décisions ou les initiatives qu’il prend à un certain moment de sa vie. Les spécialistes des ressources humaines aiment souvent répéter qu’une carrière c’est comme un produit. Il faut lui insuffler régulièrement du neuf pour l’entretenir. En quelque sorte, il convient d’actionner régulièrement certains leviers pour pouvoir prétendre à mieux.

Certains par exemple recourent au bilan de compétences. C’est par exemple le cas de Marouane Tahi qui, dix ans après une carrière dans les ressources humaines, a préféré retourner à ses premières amours : le marketing. «Même si c’est éprouvant en découverte de soi, le bilan de compétences m’a permis tout de même de faire le point sur mon parcours professionnel, à identifier les compétences et à analyser mes motivations. Avec le digital qui est en vogue aujourd’hui, c’est une nouvelle voie qui s’ouvre dans le domaine du marketing», souligne t-il. D’autres ont également essayé de passer par le coaching qui est devenu, depuis plus d’une décennie, un passage quasi obligé pour les dirigeants et cadres dirigeants qui veulent redonner un élan à leur carrière.

Enfin, d’autres méthodes émergent également par-ci par-là et qui ont la même vocation et qui se basent sur des méthodes innovantes que l’on retrouve dans le monde de la start-up.

Transformer les obstacles et les difficultés en opportunités

Fatim Zahra Biaz, DG du New Work Lab, espace de coworking à la base, a lancé depuis quelques mois un programme d’accélérateur de carrières. Son objectif : obtenir des changements extrêmement importants dans un délai très court (le temps d’un week-end).

Selma Bennis, l’une des participantes à ce programme, en est complétement satisfaite. «Grâce au bootcamp, je me suis posé les bonnes questions et déterminer les objectifs à long terme. Je suis devenue Intrapreneur. J’ai appris à transformer les obstacles et les difficultés en opportunités. Je sais aujourd’hui quel type d’impacts je veux avoir et je m’engage dans ce sens. Peu après le bootcamp, j’ai été contacté pour un programme d’échange aux USA où je travaille pendant un mois dans un incubateur de startup», souligne t-elle. Comme quoi il suffit parfois d’un petit coup de pouce pour changer une vie.

A Lire aussi : Fatim Zahra Biaz, fondatrice du New Work Lab : « Chacun peut définir sa trajectoire professionnelle et prendre en main sa carrière ».