Ces jeunes qui craquent pour les métiers verts

Son souhait est de rendre l’éclairage accessible et à moindre coût

Rendre accessible l’éclairage et à moindre coût, c’est le principe des lampes solaires conçues par la start-up Shems For Lighting. Porté par Youssef Chakroune, lauréat de l’Ecole normale supérieure de l’enseignement technique de Mohammédia (ENSET), la start-up a été primée au salon Pollutec à Casablanca, en remportant le prix énergies renouvelables du Global Cleantech Innovation Program en 2018.

Ingénieur en génie industriel et logistique, le fondateur de Shems For Lighting a laissé tomber l’industrie pour se tourner vers les énergies renouvelables.

Et c’est en visitant des régions dépourvues de tous systèmes d’éclairage que le jeune entrepreneur décide de suivre sa voie.

Etant encore étudiant à l’ENSET, il développe l’idée dans le cadre des projets sociaux du programme Enactus en 2015 qui finit par la création de la strat-up en 2016. L’innovation consiste à créer une lampe économique et écologique composée d’une mini-plaque solaire liée à une carte électronique et connectée à une batterie dotée d’une autonomie de 16h, connectée de son côté avec des Leds de faible puissance.

La conception de la carte électrique a été réalisée par les chercheurs de FabLab au Maroc, en collaboration avec la fondation My Shelter aux Philippines et une entreprise de recherche et développement en Chine. Le prix de la lampe est de 220 DH et sa durée de vie estimée entre 2 et 4 ans.

La compétition Cleantech lui a surtout permis de bénéficier d’un programme d’accélération et d’accompagnement personnalisé. «La rencontre puis la collaboration avec notre mentor dans le cadre de ce programme a apporté beaucoup d’amélioration à notre projet, en particulier au niveau du business model. «On privilégie désormais la collaboration avec les associations et coopératives pour une meilleure efficacité», explique Youssef Chakroun. Financement, marketing, technologie, concurrence, tendances du marché, réseaux sociaux, tous ces paramètres ont dû être pris en compte pour entamer le nouveau business model en avril 2017.

Toujours en 2017, la start-up a démarré son premier partenariat avec la coopérative «Al Massira Al Khadra» de Safi pour l’équipement de 200 barques traditionnelles de pêche avec les lampes Shems Bahar d’ici la fin du mois de novembre. Une idée qui pourrait aussi être développée à Souiria et Essaouira.

Le marché de pêche compte en moyenne quelque 500000 barques traditionnelles, le jeune entrepreneur compte équiper pourquoi pas la moitié de ces barques.

La collaboration avec une association, qui travaille avec les nomades vivant aux alentours de Marrakech, a permis également de mettre en place un partenariat pour équiper plusieurs familles.

La start-up ne compte pas s’arrêter là et envisage déjà le développement de son projet en Afrique, en collaboration avec des associations au Sénégal, au Togo et au Ghana.