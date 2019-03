Télécoms : Inwi se dit prêt à lancer la 5G

Inwi passe à la vitesse supérieure. Après avoir été le premier opérateur à expérimenter avec succès une connexion mobile à plus de 1Gigabyte/seconde au Maroc, le groupe se dit enfin prêt à lancer son réseau 5G, selon un communiqué du groupe.

Selon cette même source, « à l’occasion du lancement de son nouveau Data Center à Rabat Technopolis (le plus grand jamais construit au Maroc), inwi a modernisé son coeur du réseau avec des plateformes virtualisées 5G de dernière génération ». Une modernisation qui a également été opérée « au niveau du réseau radio (antennes relais entre autres). Désormais, les nouveaux équipements installés sur les sites radio sont compatibles permettant ainsi un déploiement rapide et élargi de cette technologie révolutionnaire ».

Enfin, inwi réorganise l’architecture de son réseau en déployant massivement la fibre optique ainsi que les nouvelles solutions de transmission offrant des capacités compatibles avec les flux générés par la 5G.

« La 5G est aujourd’hui une réalité chez inwi. Une réalité que nous avons anticipée et préparée à travers la modernisation de nos infrastructures et la montée en puissance continue de notre architecture réseau. inwi dispose aujourd’hui d’une infrastructure moderne et agile, capable de s’adapter à toutes les évolutions technologiques actuelles et futures », déclare Fadoua Laaroussi, citée dans le communiqué de l’opérateur.

«inwi est notre partenaire stratégique dans la région de l’Afrique du Nord. Nous sommes heureux d’annoncer que inwi est le premier opérateur de notre région, qui a signé un accord de partenariat avec Huawei pour la mise en place d’une série de pilotes 5G Pré-commercial dans les prochaines semaines. Ces pilotes bénéficient de la dernière technologie 5G de gré à gré, y compris la partie radio, transmission, core, terminaux et cas d’usage. C’est une ère nouvelle de la mobilité qui s’ouvre pour le Maroc et l’Afrique du Nord», commente Mr Eric Liu, Vice-Président Solution et Marketing Afrique du Nord.

«Dans le cadre de notre partenariat, nous continuerons à mettre à disposition de inwi, les solutions 5G à la pointe à l’instar de ce qui se passe au niveau international», conclut Nora Wahbi, Customer Unit Head Ericsson.