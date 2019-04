Smartphones : Intel se retire du marché des puces 5G

L’annonce d’Intel concerne les puces qui servent à relier les appareils mobiles aux réseaux des télécommunications et qui étaient au centre d’un litige judiciaire entre Qualcomm et Apple.

L’entreprise américaine va parallèlement étudier les « opportunités » concernant les puces des modems 4G et 5G dans les PC, les objets connectés et d’autres appareils gérant des données et poursuivra ses activités dans l’infrastructure des réseaux 5G, a fait savoir le groupe dans un communiqué.

Il a souligné que la technologie 5G constitue une priorité stratégique, estimant que pour ce qui est des smartphones, la rentabilité n’est plus évidente.

La 5G est le nouveau réseau mobile ultra rapide en cours de déploiement. Elle exige de nouveaux terminaux équipés de puces 5G et des infrastructures réseaux adaptées.

(Avec MAP)