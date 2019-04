Réflexion sur la fibre optique et les bâtiments connectés

Pour la cinquième année consécutive, Orange Maroc et AOB Group co-organisent le Symposium de la Fibre optique et des bâtiments connectés.

Cet événement d’envergure consacré au très haut débit rassemblera des centaines de professionnels de l’écosystème de la fibre optique, mardi 23 avril, à Casablanca. Pour la première fois depuis son lancement, le symposium est placé sous l’égide du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et du ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique.