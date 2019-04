« PaybyBank » : le CMI lance le paiement en ligne par débit de compte bancaire

Le Centre Monétique Interbancaire (CMI), en partenariat avec les banques de la place, propose désormais aux entreprises et aux administrations un nouveau service de paiement en ligne par débit du compte bancaire du client, baptisé « PaybyBank ».

Cette innovation fait suite au paiement en ligne par carte bancaire et au paiement multicanal Fatourati. Le CMI multiplie ainsi les initiatives en vue d’accélérer la dématérialisation des transactions commerciales et des services E-gov au Maroc.

Ce nouveau service est disponible 24h/24 via internet et mobile, au Maroc et à l’étranger. Il permet entre autres, de traiter des montants importants, de gérer les habilitations de paiements dans une entreprise et de dénouer ainsi des transactions B2B/G2B (Governement To Business) en toute sécurité.

« PaybyBank » est simple d’utilisation. Le client consultant une application mobile ou un site web transactionnel pourra désormais choisir l’option de paiement « PaybyBank ». Il est alors orienté directement vers le site E-banking ou l’application M-banking de sa banque pour s’authentifier et valider son paiement en quelques secondes tout en vérifiant le solde de son compte bancaire en temps réel. Dès validation, le paiement est constaté en temps réel par le client et par le fournisseur de services.

Le service « PaybyBank » sera actif très prochainement chez les premières banques de la place et des sites web E-Gov pionniers (la Trésorerie Générale du Royaume, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, la Direction Générale des Impôts ou encore l’Agence Nationale des Ports) et ce, sans aucune modalités techniques ou commerciales additionnelles.