Oppo Maroc présente les derniers-nés de la série F [vidéo]

Oppo Maroc a lancé officiellement, ce mercredi 9 avril à Casablanca, la commercialisation au Maroc des derniers-nés de sa série F : le F11 et le F11 Pro.

Dans le sens où la série F focalise son offre autour de la qualité offerte par les capteurs d’image de l’appareil, le constructeur de smartphones chinois a fait fort. Le F11 Pro possède un capteur arrière de 48 mégapixels. C’est une évolution notable par rapport à la gamme F9, dont le capteur frontal permet de capter des photos de 25 MP.

De même, le F11 Pro dissimule sa caméra frontale (voire vidéo) pour offrir un meilleur ratio d’affichage.

Oppo a également annoncé avoir procédé à des mises à niveau logicielles et matérielles de cette série. Ces dernières ont abouti à l’amélioration de l’autonomie de la batterie et des performances des appareils.

Le F11 est actuellement disponible en version 4 Go + 128. Pour ce qui est du F11 Pro, la version 6 Go + 128 Go sera commercialisée dès le 18 avril à partir de 3999DH. .