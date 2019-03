MDJS lance son premier tournoi e-sport, du 16 au 31 mars

La Marocaine des jeux et des sports (MJDS) apporte un coup de pouce aux amateurs des jeux vidéos. Elle vient de lancer le premier tournoi e-sport, qui sera organisé du 16 au 31 mars prochain avec la participation de plus de 500 gamers autour du jeu FIFA 2019™.

Ouvert à 512 joueurs, le tournoi organisé par la MDJS se déclinera selon plusieurs phases :

Le 16 mars 2019, phase online A : 128 joueurs pour 16 qualifiés

Le 17 mars 2019, phase online B : 128 joueurs pour 16 qualifiés

Le 23 mars 2019, phase online C : 128 joueurs pour 16 qualifiés

Le 24 mars 2019, phase online D : 128 joueurs pour 16 qualifiés

Les 64 joueurs qualifiés s’affronteront en finale au Mégarama de Casablanca les 30 et 31 Mars 2019 et le gagnant, qui sera sponsorisé par MDJS e-sport pour participer aux compétitions internationales durant une année, intègrera la TEAM MDJS e-sport.

Régulé par la Fédération internationale de sport électronique (ESIF), créée en 2010, l’e-sport s’impose désormais comme la nouvelle discipline en vogue avec une audience mondiale ayant atteint 335 millions en 2017 et une croissance annuelle attendue de plus de 20%.

En 2017, la finale du championnat du monde LoL (League of Legends) à Beijing avait réuni 60 millions de téléspectateurs, ce qui en a fait le plus grand événement mondial d’e-sport.

Le e-sport sera intégré en tant que discipline olympique lors de la prochaine édition des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA). Au Maroc, cette discipline se développe et prend de plus en plus d’ampleur avec plus d’un million de gamers.