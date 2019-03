L’UE inflige une amende de 1,49 milliard d’euros à Google

« Ces pratiques sont illégales au regard des règles de l’Union européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles. Du fait de ce comportement qui a perduré pendant plus de 10 ans, les autres sociétés se sont vu refuser la possibilité d’affronter la concurrence sur la base de leurs mérites et d’innover et les consommateurs ont été privés des avantages de la concurrence », a commenté Margrethe Vestager, commissaire européenne en charge de la politique de la concurrence, citée dans le communiqué.

En juillet 2018, la Commission européenne avait infligé à Google une amende de 4,34 milliards d’euros pour avoir imposé des restrictions illégales aux fabricants d’appareils Android et aux opérateurs de réseaux mobiles, afin de consolider sa position dominante sur le marché de la recherche générale sur le web.

(Avec MAP)