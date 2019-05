Innovation : ouverture à Paris du Salon Viva tech avec la participation du Maroc

Le Salon Viva Tech, une grand-messe de l’innovation digitale dans le monde, a ouvert ses portes, ce jeudi 16 Mai, à Paris avec la participation de 2 000 startups de nombreux pays dont 16 en provenance du Maroc.

Co-organisée par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce, et de l’économie numérique, l’Agence du développement digital et l’Agence nationale de réglementation des Télécommunications, la participation marocaine à cet événement a comme objectifs de présenter l’écosystème tech marocain et de le positionner sur l’échiquier international de l’innovation technologique, auprès des investisseurs et grands donneurs d’ordres mondiaux. Elle ambitionne également de positionner le Royaume en tant que hub régional de l’innovation.

Rendez-vous mondial des leaders de l’innovation, VivaTech a installé ses quartiers au parc des expositions de la Porte de Versailles. Il ouvre ses portes, jeudi et vendredi aux professionnels, puis samedi au grand public.

Des conférences sur des thématiques autour de la Tech For Good, de la place des femmes dans le numérique, de l’émergence de l’Afrique comme nouveau vivier de talents et de technologies, figurent au programme de cet événement.

(Avec MAP)