Huawei introduit son programme Huawei ICT Academy à l’Université Hassan II de Casablanca

Le programme vise principalement à faciliter l’employabilité des jeunes diplômés et à soutenir des projets nationaux structurants dans le secteur des TIC, en délivrant des certifications Huawei dans les technologies fondamentales et de pointe.

Il s’agit de la 7e université marocaine qui intègre ce programme dans ses cursus qui, rappelons-le, est un programme d’éducation à but non lucratif dirigé par Huawei pour fournir des services de formation aux établissements d’enseignement. Celle-ci collabore avec les établissements d’enseignement supérieur pour examiner les tendances en matière de développement technologique dans le secteur des TIC, aider les universités et les collèges à créer de nouvelles disciplines des TIC et à obtenir du matériel pédagogique, et à aider à cultiver et à réserver des talents à des chaînes diversifiées du secteur des TIC…