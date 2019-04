Casablanca : Et de 4 pour le Smart City Expo..

Le programme de cette édition se veut riche, innovant et au service du citoyen pour élaborer dès maintenant la ville de demain, précisent les organisateurs dans un communiqué, d’autant que l’IA s’annonce comme l’un des éléments clés du futur développement urbain.

En outre, les experts et les spécialistes se pencheront sur d’autres sujets d’actualité comme la co-construction d’une ville Smart et l’accélération de la transformation digitale à travers les outils économiques et juridiques, la résilience urbaine ainsi que la durabilité territoriale, renforcées par l’IA.

Cette année, c’est la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui sera invitée d’honneur. Un choix qui rentre dans le cadre du Traité d’Amitié et de Coopération signé en 2016 entre le Maroc et l’ASEAN (Une organisation politique, économique et culturelle regroupant 10 pays de l’Asie du Sud-Est, actuellement présidée par la Thaïlande) et la candidature du Royaume pour l’obtention du Statut de « Sectoral Dialogue Partner ».

La société civile sera également partie prenante de l’événement. Une série de programmes collaboratifs seront ouverts au grand public : des animations place des Nations-Unies, un Créathon et un Hackathon.

Une exposition virtuelle et des projections de films, place des Nations Unies : du 17 au 19 avril

Pour initier le grand public au concept de cité intelligente et l’amener à réfléchir aux enjeux de l’IA sur notre futur, des projections 3D immersif et hyperréaliste de films sont prévues du 17 au 19 Avril à partir de 18h00.

– Le Créathon – Le 18 Avril 2019

Durant un après-midi, les citoyens seront invités à mettre leur imagination au service du territoire en proposant des projets répondant aux défis de la ville blanche. Pour les aider à matérialiser leurs projets, des données de la ville seront mise à leur disposition. Des experts seront également présents pour les accompagner dans l’effort de réflexion et de conception.

Les principales idées retenues lors du Créathon seront exposées aux participants du Hackathon, qui, lui, se tiendra les 20 et 21 Avril.

– Le Hackathon – Les 20 et 21 Avril 2019

Le principe est simple : 38 heures d’intense brainstorming pour innover et relever les défis du développement urbain de Casablanca. Il s’agira d’élaborer, en équipe, un prototype ou un programme informatique innovant répondant à trois dimensions fondamentales du développement urbain :

– La propreté en réponse aux défis environnementaux.

– La sécurité pour une meilleure réappropriation de l’espace public par les citoyens.

– La fluidification du trafic en réponse aux enjeux de la mobilité urbaine.

Le gagnant de chacune des 3 catégories bénéficiera d’un accompagnement de 4 jours au sein d’un Bootcamp LaFactory by ScreenDy pour accélérer son projet et se verra remettre un prix en nature. Les lauréats les plus méritants pourront également candidater au programme “scalerator” de LaFactory by ScreenDy labélisé par la Caisse centrale de garantie (CCG), afin de bénéficier du Fond Inov Invest qui consiste en une subvention de 200 000 Dhs.

Nouveauté de l’édition 2019, l’application «Casa Smart City» est disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Dédiée à l’événement, elle permet de faciliter et de booster le networking d’une façon simple, conviviale et connectée.