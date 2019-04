Université de Printemps : la pluralité à l’honneur de la 2e édition

Mis en place par le ministère délégué chargé des MRE et des affaires de la migration, en partenariat avec le Conseil de la région de Béni-Mellal-Khénifra et l’Université Sultan Moulay Slimane, ce programme a pour objectif de renforcer les liens qu’entretiennent les MRE avec leur pays d’origine. Trois axes stratégiques sont retenus pour ce programme: la préservation de l’identité des Marocains du monde, la protection de leurs droits et acquis et le renforcement de leur contribution au développement de leur pays. S’agissant du volet culturel, le ministère de tutelle a créé une nouvelle offre segmentée en plusieurs programmes déployés au sein des pays d’accueil. 200 spectacles ont été présentés entre 2017 et 2018 dans le cadre de tournées théâtrales au profit de la diaspora. L’initiative des universités culturelles a été lancée en 2009, et compte aujourd’hui pas moins de 2700 jeunes MRE ayant bénéficié de ses programmes.