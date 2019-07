L’UM6P inaugure son École d’Intelligence Collective

L’école propose un Master en intelligence collective, un doctorat, un Master exécutif et un incubateur entrepreneurial. Les formations se basent sur les sciences cognitives et les groupes de travail.

L’université Mohamed VI Polytechnique vient d’annoncer l’inauguration de son École d’Intelligence Collective, située au sein du campus de la ville de Benguerir. Proposant une discipline nouvelle, l’EIC se veut une réponse à la demande croissante de « repenser de nouveaux modèles d’organisation et de réflexion de sorte à les rendre plus inclusifs et plus adaptés aux enjeux mondiaux actuels»

L’EIC de l’UM6P proposera aux étudiants un Master en IC, un doctorat avec la possibilité de poursuivre des recherches postdoctorales, un Master exécutif en plus d’un incubateur entrepreneurial.

« Cette école entend armer les organisations d’une nouvelle génération de professionnels visionnaires qui seront à même d’accompagner leurs structures, qu’elles soient publiques ou privées, à conduire les projets de transformation aujourd’hui primordiaux. Nous sommes fiers que cela se fasse depuis le Maroc, et depuis notre campus à Benguerir », souligne Hicham El Habti, secrétaire général de l’UMP.

Comme approche, l’EIC entend baser ses formations sur trois axes, à savoir les sciences cognitives, le design de systèmes d’organisation, la facilitation comme discipline basée qui porte sur l’intelligence émotionnelle et la création au sein des groupes de travail.