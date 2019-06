L’école 1337 rejoint le nouveau réseau international 42 Network

L’école 1337 vient d’intégrer le nouveau réseau international « 42 Network » qui a été nouvellement créé et qui ambitionne de former de jeunes talents et des opportunités de mobilité des étudiants inter-campus pour confronter leurs expériences.

Six ans après la création de 42 à Paris, et un an après l’ouverture du campus marocain à Khouribga et ensuite à Ben Guérir, 1337 confirme sa dimension internationale en intégrant le 42 network, indique un communiqué du groupe OCP.

L’école 42 poursuit sa vision fondatrice en vue de « faire du numérique une opportunité pour tous, partout », ajoute la même source.

Résolument ouverte sur le monde avec de nouveaux campus, Fremont au coeur de la Silicon Valley en 2016 et des partenariats noués à Lyon (101), en Belgique (19), en Finlande (Hive), aux Pays-Bas (Codam) et en Russie (School21), l’école franchit aujourd’hui un nouveau cap avec le lancement de 42 Network qui s’érige en tant que « premier réseau international de formations d’excellence aux métiers de l’informatique, accessibles à tous gratuitement », fait savoir la même source.

Un réseau qui rassemblera 20 campus partenaires à travers le monde d’ici 2020, souligne-t-on.

Créée en 2018 à l’initiative du Groupe OCP, 1337 fait désormais partie d’un réseau à l’international et rassemble sous la bannière 42 Network, des campus partenaires dans le monde (France, États-Unis, Belgique, Finlande, Pays-Bas, Russie, Brésil, Indonésie, Arménie, Japon, Colombie, Espagne, Canada).