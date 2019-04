Le ministère de l’éducation nationale suspend la rencontre avec les syndicats et les AREF

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, département de l’Education nationale, a annoncé avoir suspendu la réunion prévue ce mardi 23 avril avec les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs et les représentants des enseignants-cadres des Académies régionales de l’Education et de la Formation (AREF).