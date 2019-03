Le Forum « Study in the USA Fair » prochainement à Casablanca et Tanger

Le consulat général des Etats-Unis à Casablanca et EducationUSA organisent le forum de l’étudiant « Study in the USA Fair » le 27 mars à Casablanca et le 30 mars à Tanger, avec la participation de 50 universités américaines.

Dans un communiqué, le consulat général des États-Unis à Casablanca, indique que ce forum est un carrefour de rencontres entre les étudiants marocains et les universités américaines, qui présenteront les programmes académiques d’excellence qu’offrent leurs établissements et montreront les modalités d’accès à l’enseignement américain du troisième cycle.

Les universités américaines sont dotées d’ »un corps professoral d’excellence » ainsi que de laboratoires, bibliothèques et installations de »premier ordre », souligne-t-on de même source.

Les institutions de l’enseignement supérieur attachent de l’importance aux étudiants internationaux pour les perspectives uniques qu’ils apportent à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur de la salle de classe, ajoute le communiqué.

Les étudiants internationaux auront l’occasion de partager leurs idées et leurs cultures avec des professeurs, des étudiants et des communautés américaines, dans un espace de partage et de respect, précise la même source.

En plus des représentants des universités, le forum de l’étudiant sera une occasion pour rencontrer des conseillers académiques de l’EducationUSA, un réseau du département d’État américain composé de plus de 425 centres de conseil aux étudiants internationaux répartis dans plus de 175 pays.

Les visiteurs peuvent obtenir des informations sur les tests d’admission aux différentes universités, le processus de candidature, les bourses d’étude et autres possibilités de financement des études, le visa étudiant, le programme d’échange académique Fulbright, entre autres informations utiles.

(Avec MAP)