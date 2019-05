Enseignement supérieur : YM Africa met en ligne un site pour les concours d’écoles et universités

Destinée aux futurs bacheliers, étudiants de l’enseignement supérieur et parents d’élèves, le portail permet aux utilisateurs d’accéder en ligne à toute l’information sur les dates de concours des écoles et universités marocaines. Les utilisateurs peuvent aussi échanger avec des conseillers en orientation grâce aux différentes solutions mises à leur disposition : Facebook Messenger, Whatsapp ou appel téléphonique (demande l’appel d’un conseiller).

Trois grandes rubriques y sont intégrées : l’annuaire des écoles et universités privées, l’annuaire des écoles et universités publiques ainsi que des articles et conseils sur le choix des établissements d’enseignement supérieur.

Depuis le lancement de la plateforme, Dates-concours.ma compte plus de 40 écoles et universités privées, plus de 70 écoles et universités publiques ainsi que plus de 30 articles & conseils n