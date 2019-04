Enseignement. Quand les écoles développent la fibre internationale

Offre de double diplômes, échanges académiques de semestres ou d’années d’études pour les étudiants, projets de recherche internationaux… Les partenariats internationaux sont de plus en plus recherchés par les écoles et les universités.

Presque toutes les écoles et universités marocaines accordent de plus en plus une importance accrue aux partenariats internationaux avec des institutions étrangères permettant ainsi aux étudiants de poursuivre, dans le cadre d’un échange de réciprocité ou de double-diplôme, leurs études à l’étranger.

Aujourd’hui, beaucoup d’écoles et universités peuvent se targuer d’avoir dans leur catalogue une panoplie de partenaires étrangers.

Illustration, l’Université internationale de Casablanca fait partie du réseau Lauréate qui regroupe plus de 70 universités réparties dans 25 pays. Ce sont près de130 licences, mastères et doctorats qui y sont proposés dans divers domaines.

L’ESCA Ecole de management dispose également d’un large éventail de partenaires. A ce jour, la Business School compte 95 partenariats internationaux issus de 47 pays et de 5 continents.

Mundiapolis et l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) font également partie d’Honoris United universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur qui rassemble une communauté de 27 000 étudiants, répartis sur 48 campus, centres de formation ou en ligne, dans 9 pays et 30 villes en Afrique. Les étudiants ont la possibilité de bénéficier de partenariats exclusifs et de programmes d’échange avec plus de 50 universités en Europe et aux États-Unis. Ce réseau panafricain délivre également plus de 100 diplômes dans les domaines des Sciences de la Santé, de l’Ingénierie, de l’IT, du Business, du Droit, de l’Architecture, des Arts et du Design, des Médias, de l’Education et des Sciences politiques.

Séjours linguistiques, double diplômation, stages… les partenariats offrent plusieurs avantages

Une dimension internationale que beaucoup de jeunes appréhendent avec beaucoup d’intérêt mais surtout les recruteurs qui apprécient de plus en plus les profils très adaptables, ayant appréhendé d’autres cultures et d’autres méthodes d’apprentissage. Effectivement, le profil «international» donne évidemment plus de chances aux futurs diplômés dans la vie active, non seulement pour ceux qui aspirent à partir dans l’immédiat, mais aussi tout au long de leur parcours professionnel. «Il est essentiel de développer la diversité culturelle des étudiants. Ils doivent se frotter à cette diversité pour comprendre les différentes approches managériales et spécificités culturelles», explique Houcine Berbou, enseignant chercheur à l’Ecole nationale de gestion et de commerce de Settat (ENCG).

Néanmoins, il précise toutefois qu’il faut distinguer entre les partenariats actifs et ceux passifs. «Certaines écoles locales peuvent souvent signer des partenariats avec d’autres écoles étrangères mais sans valeur ajoutée pour les étudiants. Le plus souvent, c’est juste un argument de communication pour attirer de nouveaux candidats».

Alors comment l’évaluer ? Selon lui, «il faut prendre en compte la mobilité des étudiants, qui passe par des stages et des séjours académiques à l’étranger ou encore la présence d’étudiants et de professeurs étrangers sur le campus permettant une convivialité internationale et la constitution de groupes de travail interculturels». Il faut savoir qu’un partenariat couvre quatre ou cinq grands domaines.

L’accréditation internationale, un gage de l’excellence académique

Il s’agit notamment des séjours linguistiques qui sont proposés dès les premières années aux étudiants et de leur donner la possibilité d’aller apprendre une langue étrangère. Il s’agit également des semestres académiques qui sont généralement accessible à partir de la 3e année et qui permettent d’aller étudier quelques mois dans une université internationale pour valider des crédits.

Généralement, les programmes et destinations sont nombreux, notamment ceux qui rentrent dans le cadre du programme d’échange Erasmus. Les partenariats couvrent également les double diplômations qui permettent aux étudiants de faire une année entière à l’international et de valider deux diplômes. Une véritable valeur ajoutée sur un CV, et une expérience internationale prestigieuse accessible à tous.

De même que les partenariats peuvent concerner également des stages en entreprise à l’international et enfin la recherche scientifique où des thèses de recherche peuvent être co-dirigées par des enseignants locaux et étrangers.

Toujours est-il que les partenariats restent primordiaux pour l’obtention des accréditations internationales. Pour Imad Eddine Hatimi, associate dean accreditations à ESCA Ecole de management, «l’accréditation internationale matérialise l’excellence académique permettant ainsi aux étudiants de bénéficier d’une qualité académique alignée sur les standards internationaux les plus exigeants et une expérience pédagogique multiculturelle». A ce jour, l’ESCA est la seule école marocaine et en Afrique à obtenir le label AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) qui est délivré par un organisme américain de même nom et qui rassemble les meilleures écoles de management nord-américaines. 5% des établissements dans le monde sont distingués par ce label. D’autres certifications existent également comme l’AMBA (Association of MBAs) accrédite des programmes et des établissements d’enseignement supérieur reconnus sur le plan international ou le label EQUIS (European Quality Improvement System) qui garantit dans une institution la qualité de l’enseignement, de la stratégie, du mode de gestion des ressources financières, du corps professoral, des travaux de recherche appliquée, de l’ouverture internationale, des relations avec les entreprises et de la sélectivité au concours.